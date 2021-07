Zambia zet bondscoach Milutin Sredojevic aan de deur

De Zambiaanse voetbalbond heeft bondscoach Milutin Sredojevic ontslagen. De federatie gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in de aanpak van de 51-jarige Serviër. Hij was sinds februari vorig jaar aan de slag als bondscoach van Zambia.

Fashion Sakala, die in het tussenseizoen Oostende ruilde voor de Rangers, is één van de sterspelers bij de ‘Chipolopolo’, die tussen juli 2018 en februari 2019 werden geleid door onze landgenoot Sven Vandenbroeck.

Sredojevic was eerder bondscoach van Rwanda en Oeganda. Zijn opvolger is nog niet bekend. Zambia begint in september aan de kwalificaties voor het WK van 2022 in Qatar. De Zambianen zitten in een groep met Mauritanië, Tunesië en Equatoriaal-Guinea. Enkel de groepswinnaar plaatst zich voor de laatste kwalificatieronde.