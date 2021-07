Vorige week moest Chiro Zemst al na één dag het kamp in het Luxemburgse Beth evacueren omdat de kampplaats onder water liep. Daarmee leek een streep getrokken over het zomerkamp. Maar de leiding bleef niet bij de pakken zitten.

