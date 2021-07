Mirakel in Wallonië: Roland (61) werd meegesleurd door kolkend water, maar klampte zich 4 uur lang vast aan tak

Voor de 61-jarige Roland Noirhomme is het nipt geweest. Tijdens de zware overstromingen werd hij door het kolkende water meegesleurd en lag hij urenlang in het water. Reddingswerkers konden hem pas op het droge krijgen toen de zon al onder was. Roland deed zijn verhaal aan de Franstalige krant L’Avenir.

In de getroffen gebieden in ons land wordt er nog steeds gezocht naar overlevenden. En hier en daar is er een lichtpuntje dat de hoop doet oplaaien. Zo is er het verhaal van de 61-jarige Roland Noirhomme. Hij hielp drie scoutskampen te evacueren en bood hen onderdak. Daarna wou hij zijn paarden in veiligheid brengen. Dat lukte, maar daarbij kwam hij vast te zitten in een schuurtje dat omringd werd door water. Zijn zoon belde onmiddellijk de hulpdiensten, maar die hadden hun handen al vol.

Het water bleef stijgen en uiteindelijk scheurden de muren door de kracht van het golvende water. Roland probeerde kalm te blijven, maar werd meegesleurd. Pas driehonderd meter verderop kon hij met zijn hoofd boven water komen. Hij ging verschillende keren kopje-onder. Roland zei tegen zichzelf dat hij onder geen enkel beding in de rivierbedding mocht terechtkomen, want dan zou hij zich kunnen verwonden aan stenen en rotsen.

De redding van Roland kwam in de vorm van een boom aan de oever van de Aisne. Hij kon zich aan een tak vastgrijpen. Zijn zoon was hem blijven volgen en riep hem toe dat ze hem gingen komen helpen. Maar het duurde lang en uren gingen voorbij. Roland bleef maar roepen en geluid maken om toch een teken van leven te geven. Het was ondertussen zelfs donker geworden.

Op een bepaald moment zag Roland toch lantarens en reddingswerkers en werd hij op het droge geholpen. Breuken en ernstige verwondingen had hij niet, maar hij was wel onderkoeld. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar kon de dag erna opnieuw naar zijn familie.

De man weet dat hij geluk gehad heeft. En is dankbaar voor het feit dat hij als leverancier van een brouwerij altijd fysiek zware arbeid heeft moeten leveren. Anders had hij het misschien niet zo lang kunnen volhouden.