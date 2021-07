Durbuy niet opgezet met toestroom van ramptoeristen: “Reddingsdiensten stonden halfuur vast”

De stad Durbuy roept iedereen op om de hulpdiensten en reddingswerkers niet te hinderen. Door nieuwsgierigen die een kijkje willen komen nemen in de zwaar getroffen gemeente, hebben hulpdiensten het moeilijk om hun werk te doen.

“Onze vrachtwagens stonden 35 minuten geblokkeerd in het verkeer”, klinkt het in een bericht op Facebook. De stad vraagt aan nieuwsgierigen om weg te blijven uit de regio. Durbuy krijgt hulp van nabijgelegen gemeenten, maar door het drukke verkeer is het voor de hulpdiensten erg moeilijk om hun werk vlot te kunnen doen.

“In Durbuy, en meer bepaald in de oude stad Durbuy, betreuren wij de grote stroom nieuwsgierigen die de werkzaamheden voor de restauratie van de site aanzienlijk hinderen”, laat de stad weten. “Bezoekers mogen in de nabije toekomst met plezier terugkomen”.

Durbuy is ook niet de enige stad die te maken krijg met ramptoeristen. In verschillende gemeenten in de provincie Luik duiken ook nieuwsgierigen op.