AC Milan haalt met Ballo-Touré nieuwe ploegmaat voor Alexis Saelemaekers

AC Milan laat zich niet onbetuigd op de transfermarkt deze zomermercato. Het officialiseerde zondag de komst van verdediger Fodé Ballo-Touré.

De 24-jarige Ballo-Touré kende zijn doorbraak in Frankrijk. De afgelopen drie seizoenen kwam de Senegalees uit voor Monaco, de twee jaar voordien stond hij onder contract bij Lille. In Monegaskse loondienst was hij goed voor 63 competitieduels.

Ballo-Touré is alweer de derde aanwinst voor de Milanezen, na aanvaller Olivier Giroud en doelman Mike Maignan. De Franse EK-gangers maakten de overstap van Champions-League winnaar Chelsea en Frans landskampioen Lille. Verder nam het team van Alexis Saelemaekers ook nog Fikayo Tomori en Sandro Tonali, beiden vorig seizoen reeds op huurbasis actief in San Siro, definitief over van opnieuw Chelsea en Brescia.