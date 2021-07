Mannen meegesleurd door kolkend water in Oostenrijk, maar drama nipt vermeden

Het Oostenrijkse Hallein kreeg zaterdag massa’s water te slikken. Het centrum stroomde volledig onder door een heuse zondvloed. Op beelden die op sociale media circuleren is te zien hoe twee mannen zich amper staande kunnen houden in het kolkende water en genadeloos worden meegesleurd. Als bij wonder kunnen ze zich aan elkaar vasthouden en kunnen ze zichzelf in veiligheid brengen.