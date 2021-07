Bart Tommelein vraagt om centrum Oostende met auto te vermijden: “Deze drukte hadden we wel verwacht”

Oostende - Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD) heeft zondagnamiddag een oproep gedaan om het centrum van de stad te vermijden met de auto. Alle parkings zijn daar volzet en ook op straat is geen enkele plaats meer om te parkeren.

Aangename temperaturen en een stralende zon: de zomer is eindelijk in het land en dat laat zich voelen aan de kust. Voor het weekend werd het al aangekondigd: alle hotels zijn volgeboekt en ook de vakantiewoningen zitten voor 90 procent vol. In het centrum van Oostende stropt het verkeer en is er geen enkel plaatsje meer te bespeuren om te parkeren: niet op straat en niet in de verschillende parkings, verspreid over de stad.

“Sinds vanmiddag hebben we onze verkeerscapaciteit overschreden”, laat Bart Tommelein weten. “Nadat we merkten dat alle parkings binnen het centrum volzet waren hebben we doorverwezen naar de parking ter hoogte van de NMBS, maar ook die is inmiddels volzet. De enige opties zijn nog de strandparkings aan de rand van de stad.”

De Leopold II-laan vak voor hij afgesloten werd. Het verkeer richting centrum staat er stil. Foto: Jeffrey Roos

Sinds gisteren moet er aangemeld worden voor een plaats op een van de drie drukste stranden van de stad en dat minstens al tot woensdag. “Het aantal strandgangers valt al bij al goed mee”, weet Tommelein. “Gisteren waren er ruim 3.000 aanmeldingen. Nog ver onder de capaciteit van de vooropgestelde 15.000. Vandaag zijn er dat met net geen 6.000 iets meer. Maar nog steeds niet teveel.”

Niet overdreven veel strandgangers wil niet zeggen dat het niet druk is, integendeel. Omstreeks 16 uur werden er in Oostende 39.000 dagbezoekers geteld. Dat zijn er 2.000 meer dan de drukste dag vorige zomer op 7 augustus. Zo’n 8.000 mensen kozen de trein als vervoersmiddel om richting Oostende te trekken. Dat in combinatie met de vele mensen die per wagen naar de stad reizen, zorgt ervoor dat het druk is.

Op het strand valt het allemaal mee. Zaterdag meldden zo’n 3.000 bezoekers zich aan voor een plaats op de drie drukste stranden en zondag waren er dat bijna het dubbele. Foto: Jeffrey Roos

Om de verkeersproblemen in de badstad op te lossen zorgt de lokale politie voor een vlotte doorstroming ter hoogte van het Vuurkruisenplein richting de wijk Hazegras. De Leopold II-laan wordt afgesloten voor het verkeer. Dat wil zeggen dat niemand nog het stadscentrum kan inrijden. “Net daarom dat het geen zin heeft om met de wagen tot in het centrum te willen rijden. Het zal alleen voor tijdsverlies zorgen en voor nog meer verkeersproblemen”, aldus de burgemeester.

Op de zeedijk wordt de nodige afstand bewaard. Foto: Jeffrey Roos

Tommelein verwacht dat de drukte de komende dagen nog zal aanblijven. “Het bouwverlof is begonnen en er is de nationale feestdag van 21 juli. Heel wat mensen hebben verlof genomen om te genieten van het mooie weer. Heel wat mensen kiezen de kust als reisbestemming. Dat merken we aan het aantal hotelboekingen voor de komende dagen. De hotels draaien momenteel op volle toeren. En ook ons zomerteam en de politie heeft de handen vol”, besluit Tommelein.