Meer dan 30 doden, nog 163 mensen vermist

De dodentol na de overstromingen in België is opgelopen tot 31. Er zijn nog 163 mensen “vermoedelijk vermist of onbereikbaar”. Dat zegt het crisiscentrum zondag.

Op dit moment is er volgens het Crisiscentrum “geen dreigend gevaar” meer in de getroffen gebieden en de reddingsacties van de hulpdiensten zijn afgelopen. Wel vinden er op sommige plaatsen nog zoekacties plaats, maar “de focus van de operaties verlegt zich nu naar het zware opruimwerk en het opmeten van de immense materiële schade”, aldus het crisiscentrum.

Wat de “vermoedelijk vermiste of onbereikbare” personen betreft, vraagt het crisiscentrum dat iedereen die zijn familie of vrienden om één van die redenen nog niet heeft kunnen contacteren, dat aan de hulpdiensten zou melden. Wie nieuws zoekt over een familielid of vriend, kan terecht bij de lokale politiezone. “Zij verzamelen alle informatie over vermiste personen.”

Het crisiscentrum roept mensen op om niet naar de getroffen gebieden te gaan als ze daar niet moeten zijn. Niet als ramptoerist, maar ook niet om goederen te brengen. Dat kan het werk van de hulpdiensten verstoren, en bovendien zijn veel wegen moeilijk berijdbaar. “Wacht op een specifieke oproep van het Rode Kruis of van een gemeente om materiaal te doneren of te brengen”, luidt het.