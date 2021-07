Terugkeren naar je huis na overstroming: wat moet je doen?

Nu het water op de meeste plaatsen weggetrokken is, kunnen inwoners van de getroffen gebieden opnieuw terugkeren naar hun huis. De meesten zullen er een ravage aantreffen. Het Nationaal Crisiscentrum geeft enkele tips over hoe je die terugkeer aanpakt.

Eerst en vooral: maak een realistische planning. Breng iemand van je familie of vrienden op de hoogte dat je terugkeert. En neem regelmatig contact met hen op. Zorg ook voor voldoende eten en drinken.

DE EERSTE KEER OPNIEUW IN JE HUIS NA OVERSTROMING

Het Crisiscentrum raadt aan alleen je huis binnen te gaan als er voldoende daglicht. En als er nog steeds meer dan 5 centimeter water in je huis staat, zorg er dan altijd voor dat je rubberen laarzen draagt. Anders loop je gevaar op elektrocutie of kan je in glas of metaal stappen.

Let ook op voor verzakkingen en onstabiele muren en vloeren. Kijk ook of er geen gaten in de vloer zijn, er geen glassplinters liggen en of er ander gevaarlijk afval te vinden is.

Kijk uit voor eventuele gevaarlijke producten die je in huis had of die je in je huis ziet, die niet van jou zijn.

In geval van twijfel, roep een bevoegd persoon.

GAS, ELEKTRICITEIT EN MAZOUTTANK

Eerst en vooral: neem geen onnodige risico’s. Neem contact op met de brandweer of een erkend vakman.

Merk je een gasgeur? Heeft de hoofdschakelaar van je elektriciteitsnet onder water gestaan? Blijf er vanaf. Verlaat je huis en verwittig je gas- of elektriciteitsmaatschappij.

Gebruik ook zeker geen enkel elektrisch apparaat, stopcontact of schakelbord zonder een controle door een vakman of de nutsbedrijven.

Is je gas- of mazouttank beschadigd of verplaatst? Blijft uit de buurt en neem contact op het de brandweer via 1722 of een erkende vakman. Mazout of water vermengd met mazout of grond waar mazout ingedrongen is valt onder gevaarlijk afval en moet daarom op een specifieke manier verwijderd worden. Dit moet door een gespecialiseerde dienst gebeuren.

Wil je water of elektriciteit gebruiken? Controleer dan de richtlijnen van je gemeente. Bij twijfel: kook het water. Maar drink zeker geen water uit je eigen waterput. Ook niet als je het kookt. Het koken van putwater is niet voldoende om het opnieuw drinkbaar te maken.

MAAK FOTO’S EN VERWIJDER HET VUIL

Voor je aan de grote schoonmaak begint, neem je best foto’s van de beschadigde plaatsen. Die kunnen later nuttig zijn voor je verzekeringsdossier.

Als je aan de schoonmaak begint, zorg dan dat je jezelf beschermt. Draag handschoenen en laarzen.

Staat er nog water in je huis? Giet twee liter javel in het stilstaand water. Dit zorgt voor een eerste ontsmetting.

Heb je javel van 15° chloor? Gebruik 150 ml per liter water .

Heb je javel van 8° chloor? Gebruik 225 ml per liter water .

Meng geen chemische reinigingsproducten door elkaar.

Gebruik wegwerpmateriaal om te poetsen.

Was ook vaak je handen met water en zeep en werk steeds van onder naar boven.

MUREN EN VLOEREN

Om vocht en geuren kwijt te raken, moet je jouw huis zo veel mogelijk ventileren. Laat de ramen en deuren wijd open, de lucht moet circuleren. Let ook op als je de kelder reinigt: is er geen verluchting mogelijk? Werk dan met minstens twee personen. Laat één persoon buiten staan en regelmatig controleren of de persoon in de ruimte zich nog goed voelt.

Stenen vloeren moeten gereinigd worden met de javel-oplos­sing. Houten vloeren moeten traag drogen om barsten in het hout te vermijden. Bekijk dit samen met een gespecialiseerde firma. Vloerbekleding die kan verwijderd worden, moet verwij­derd worden. Vloerbekleding die niet kan verwijderd worden, moet zo snel als mogelijk gedroogd worden om schimmelvorming te vermijden.

Om je huis volledig droog te krijgen, moet je beroep doen op een erkende vakman. Zonder die hulp is de kans groot dat er zich schimmel vormt of dat de luchtvochtigheid te lang te hoog blijft. Neem ook contact op met je verzekeraar.

MEUBELEN, KLEREN EN ANDER HUISHOUDGEREI

Start met het sorteren van je meubelen en spullen. Gooi weg wat je niet meer kan redden. Andere spullen ontsmet je best met javel.

Kleren was je best op minimaal 40 graden (bij voorkeur 60 graden) en laat ze goed drogen. Zorg dat je eerst het grote vuil verwijderd voor je ze in de wasmachine stopt.

Afwasbaar keukengerei kan je best tien minuten lang koken om infectiegevaar te vermijden. Indien mogelijk, kan je de spullen in de afwasmachine steken op 65 graden. Probeer te vermijden afwasbaar keukengerei zomaar weg te gooien.

Cosmetica en toiletartikelen die in het water gelegen hebben, moet je weggooien. Hetzelfde geldt voor medicatie.

VOEDSEL

Bij twijfel: gooi het weg.

Doe dit zeker voor:

Alles wat niet waterdicht verpakt is

Alles wat na opening je kan besmetten omdat de afsluiting niet kan afgekuist of verwijderd worden

Als je diepvries of ijskast onder water heeft gestaan

Conserven en flessen met een plastieken stop of kroonkurk kan je afwassen met een mengsel van javel en water. Droog ze daarna goed af. Javel kan het blikje doen roesten als je dit niet goed afdroogt. Gooi verroeste en gedeukte blikjes weg. Plaats een nieuw etiket op het blik.

Bij flessen met een kurken stop moet je ervoor zorgen dat de stop niet in aanraking met javel komt. Als je de fles ontkurkt, moet je de hals nogmaals afwassen (niet met javel).

VERZEKERINGEN

Neem foto’s van de schade. Neem zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar. Deze kan je vragen beantwoorden en je helpen om het schadegeval te regelen.

Maak ook een lijst op van de schade en voeg zo veel mogelijk documenten of bewijsstukken toe, indien mogelijk.

Als je een huis of appartement huurt, neem je contact op met je huisbaas.

VRAGEN

Heb je praktische vragen over wat je moet doen nadat je huis overstroomde? Dan kan je bellen naar het informatienummer 1771. Dit nummer is bereikbaar tussen 08.00 uur en 22.00 uur. Let op: dit is géén noodnummer. Hulp nodig van de brandweer? Bel 1722 of het digitaal loket 1722.be. Iemand in levensgevaar? Bel 112.