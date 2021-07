Hongerstaking sans-papiers: “Niemand wil een drama”

“Iedereen wil drama’s vermijden.” Dat zegt staatssecretaris van Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) over de meer dan 400 hongerstakende sans-papiers in de Begijnhofkerk en op de campussen van de VUB en de ULB. Hij zegt in een persbericht zondag de situatie op de voet te volgen.

Sinds 23 mei houden meer dan 400 mensen zonder papieren een hongerstaking als laatste strohalm op een collectieve regularisatie. Vrijdag zijn enkele van hen ook begonnen met een dorststaking en weigeren ze nog iets te drinken.

“Zij zijn er zeer erg aan toe”, zegt Sarah Melsens van Dokters van de Wereld. “Ze waren al verzwakt en nu krijgen hun nieren het extra zwaar te verduren door die dorststaking. Een aantal is al gehospitaliseerd en een veertiger, die al 13 kilo verloren was, is ook geopereerd aan de lever en de nieren.”

Ook de mentale toestand van de hongerstakers is bijzonder zorgwekkend, gaat Sarah Melsens verder: “Ze lijden aan concentratiestoornissen en verschillende van hen zijn zeer labiel, ze kunnen van momenten van intens verdriet met huilbuien plots overslaan naar agressieve buien. We hebben ook al verschillende suïcidepogingen gehad, iemand die een overdosis pijnmedicatie had ingenomen en mensen die scheermesjes inslikten.”

“Overleg muurvast”

Regeringspartijen Groen, Ecolo en PS riepen zondag premier de Croo om het dossier uit handen te nemen van Mahdi, die daarop steun kreeg van CD&V, Open VLD en MR.

“De situatie van de honger- en dorststakers in Brussel gaat zienderogen achteruit”, tweet Groen-voorzitter Meyrem Almaci. “Het overleg zit muurvast. Gezien de kritieke situatie vraagt Groen dat premier Alexander De Croo tussenkomt voor er slachtoffers vallen.” Ook PS-voorzitter Paul Magnette en het voorzittersduo van Ecolo, Jean-Marc Nollet en Rajae Maouanen, vragen De Croo op Twitter, met exact dezelfde bewoordingen, om in te grijpen.

CD&V-voorzitter Joachim Coens steunt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) en wijst op de neutrale zones die Mahdi vrijdag heeft ingesteld. “Help de hongerstakers naar de mogelijkheden die er zijn: neutrale zones om dossier individueel te bekijken. Alle vertrouwen in de aanpak van Sammy Mahdi: menselijk én consequent. Medische hulp is beschikbaar, dossiers kunnen individueel besproken worden. Stop de hongerstaking.”

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert spreekt van valse hoop. “De regering heeft alle mogelijke hulp geboden ad sans-papiers: medische hulp is beschikbaar, dossiers kunnen individueel besproken worden”, klinkt het op Twitter. “Dat men doorzet met een levensgevaarlijke actie is niet de verantwoordelijkheid van de regering, maar van diegenen die valse hoop blijven bieden.”

Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez steunt het beleid van Mahdi. “Sammy Mahdi heeft volledige steun van @MR_officiel in zijn beleid”, klinkt het. “Hij moet algemene steun van de regering krijgen. Hij respecteert het regeerakkoord en doet alles om menselijkheid te garanderen. Het is een menselijk drama, maar hongerstaking kan geen onderhandelingsmiddel zijn.”

Theo Francken (N-VA) ten slotte zegt in een reactie aan Belga dat Mahdi gewoon de wet toepast. “Het zit er duidelijk weer bovenarms op binnen de regering.”

Individueel behandelen

Zaterdag ging de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), Freddy Roosemont, samen met medische begeleiding ter plaatse, zegt het kabinet van de staatssecretaris in een persbericht. Bedoeling was om ter plekke met mensen te spreken en de toestand te evalueren. “Dat is belangrijk, omdat we absoluut willen voorkomen dat iemand sterft”, stelt Mahdi.

Donderdag ging de neutrale zone in samenwerking met de stad Brussel open. Daar zijn sinds vrijdag enkele mensen langsgeweest. “Dat is gezien de groepsdruk niet evident maar een moedige keuze”, klinkt het. “We krijgen signalen dat de groepsdruk op bepaalde sites dermate hoog is, dat ik me daar zeker zorgen om maak. Toch blijven we hopen dat mensen hun dossier individueel willen behandelen, want een collectieve oplossing of bepaalde toegevingen doen voor de hongerstakers kunnen we niet. Anders krijg je morgen hongerstakingen in alle kerken van het land.”

Ook de komende uren en dagen blijft het kabinet van de staatssecretaris in contact met de sans-papiers om de nodige toelichting te geven bij de werking van de neutrale zone.

De woordvoerders van de sans-papiers zijn uitgenodigd om te komen kijken, maar voorlopig gingen ze nog niet in op deze uitnodiging.