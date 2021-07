Documentairereeks ‘MAUVE’ toont de interne keuken van Anderlecht

“Zullen we het de kinderen vertellen? Ze zullen het niet eens snappen.” Dixit Vincent Kompany tegen zijn vrouw aan de telefoon toen hij vertelde dat hij coach zou worden bij Anderlecht. Het is een fragmentje uit MAUVE, de vierdelige documentairereeks waarin het reilen en zeilen van voetbalclub Anderlecht wordt gevolgd. “Als we hier vier jaar blijven, dan wil ik een huisdier”, zei zijn dochter Sienna toen Kompany het haar vertelde.

Anderlecht zette de deuren wagenwijd open voor een docureeks die een blik geeft in de interne keuken, hoewel de club de laatste twee jaar in sportief zwaar weer zat. De opnames begonnen op 9 mei 2019. Het Astridpark daverde op zijn grondvesten toen bleek dat de club oud-speler Kompany had weggehaald bij Manchester City om de nieuwe coach van de Brusselaars te worden. En zoals bekend werd zijn nieuwe job er eentje met vallen en opstaan.

MAUVE, ingelezen door Brusselaar Gorik Van Oudheusden, beter bekend als rapper Zwangere Guy, is een intens portret van een club in transitie, bekeken door de ogen van een aantal hoofdrolspelers, onder wie sportief directeur Peter Verbeke en voorzitter Wouter Vandenhaute.

