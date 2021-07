Zij moeten de vele vermisten opsporen en slachtoffers identificeren: “Dit is onze grootste uitdaging ooit”

De dodentol na de overstromingen is opgelopen tot 31, en 163 mensen zijn “vermoedelijk vermist of onbereikbaar”. Het Disaster Victim Identification (DVI) en de Cel Vermiste Personen proberen al vier dagen met man en macht alle slachtoffers te identificeren en de vele vermisten op te sporen. En dat is nog veel moeilijker dan bij grote vliegtuig- of scheepsrampen.