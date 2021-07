Vandaag loting voor Genk, Gent en Anderlecht

Genk, Gent en Anderlecht kennen vandaag hun (volgende) tegenstanders in Europa.

Racing Genk moet nog twee voorrondes afwerken vooraleer het naar de Champions League kan. Het is geen reekshoofd en dus zal het voorbij goeie ploegen moeten. Nu zal het uitkomen tegen Shakhtar Donetsk, Benfica, Monaco of de winnaar van de wedstrijd tussen Celtic en Midtjylland. De heenmatch is op 3 of 4 augustus, de terugmatch op 10 augustus. Bij winst volgt de laatste voorronde, bij uitschakeling de poules in de Europa League.

Anderlecht en AA Gent zijn reekshoofd bij de loting voor de derde voorrondes van de Conference League (5 en 12 augustus). Gent moet eerst nog wel het Noorse Valerengen opzijzetten in de tweede voorronde. Er zijn nog 27 potentiële tegenstanders, waarvan voorlopig enkel Vitesse, Rubin Kazan, Trabzonspor, Luzern en Kolos Kovalivka zeker zijn.