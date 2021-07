ONZE PRONOSTIEK. OHL eindigt 8ste: “Huiswerk is nog lang niet klaar”

De cijfers spreken voor zich. OHL liet liefst zestien spelers gaan en trok er nog maar twee aan. De ploeg is allesbehalve compleet en dat zal ook bij de competitiestart niet het geval zijn. Met Sadzoute en Ozkacar werden wel al twee verdedigers aangetrokken – dat was broodnodig –, maar er blijft werk aan de winkel. Zowel in doel, in de defensie, op het middenveld als voorin is de spoeling te dun. Overal dus.