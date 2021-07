We blijven vakantiedagen opsparen, en dat zou wel eens problemen kunnen opleveren

Belgische werknemers namen in de eerste jaarhelft opvallend weinig vakantiedagen op. In vergelijking met pre-coronajaar 2019 werd 15 procent minder opgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener SD Worx.

De belangrijkste verklaring is natuurlijk de coronapandemie. Reizen naar het buitenland was moeilijk en vaak zelfs onmogelijk. “Weinig mensen zijn gaan skiën. Sommigen hebben dan geen vakantie genomen”, zegt Geert Vermeir van SD Worx. Er was ook de tijdelijke werkloosheid in onder meer de horeca en de evenementensector. In de zorg was de werkdruk dan weer zo hoog dat er weinig gelegenheid was voor vakantie.

Ouders met schoolgaande kinderen nemen vaak wel vakantie op. Dat zorgt ervoor dat de krokus- en paasvakantie niet onderbenut bleven. Vermeir verwacht dat deze zomer zoals vorig jaar zal verlopen. Toen werden mede door het bouwverlof de vakantiedagen toch opgenomen, al was het voor een reis in eigen land.

Vakantieplanning najaar

In het najaar wordt het wel puzzelen. De achterstand die werd opgelopen in het voorjaar moet dan worden weggewerkt. In de privésector moeten alle vakantiedagen opgenomen zijn voor 1 januari. De situatie bezorgt de werkgevers heel wat kopzorgen. Als werknemers hun verlof massaal blijven oppotten, komen bedrijven zonder vakantieplanning dit najaar in de problemen. De basisregel is dat verlof wordt opgenomen in gemeenschappelijk akkoord. De werkgever heeft het laatste woord en kan weigeren. “Als je met vier andere collega’s een bepaalde dienst moet doen, kan je niet tegelijk vakantie nemen”, zegt Vermeir.

Een rush kan volgens Vermeir nog vermeden worden. “Bedrijven beginnen best nu al de herfst en de winter te plannen.” Werknemers kunnen hun agenda’s dan doen aansluiten waardoor teleurstellingen worden vermeden. Vakantie nemen is in ieder geval belangrijk. “Iedereen heeft rust nodig. Daarom is het wettelijk verplicht die vakantiedagen in het kalenderjaar zelf op te nemen.”

Vorig jaar vond een vergelijkbaar scenario plaats. Toen ontstonden volgens Vermeir geen grote problemen.

De resultaten van de berekeningen van SD Worx zijn op basis van de loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers in de privésector in België.