Geert Molenberghs: “We hebben een reisverbod voor Spanje nodig”

Zeven op de honderd reizigers die terugkeren uit Spanje en zich laten testen, is positief. Het percentage dateert van de week van 5 juli.

Toen lieten 32.000 terugkeerders uit Spanje zich testen. Ongeveer 2.240 van hen bleken besmet te zijn met het coronavirus.

“Het is een hoog percentage én een hoog volume van besmette reizigers. Spanje zet alle andere landen in de schaduw”, zegt Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt). Door de toevloed kan de epidemie in eigen land uit de hand lopen.

“We hebben een reisverbod nodig”, zegt Molenberghs. Een travelban zou volgens de professor een gunstig effect hebben op onze cijfers. De kans dat het er snel komt, is klein. Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders zei eerder al dat een reisverbod voor een land binnen de EU te ver gaat.