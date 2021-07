Vandaag Overlegcomité, experts roepen op: “Maak niet dezelfde fout als Boris Johnson”

De besmettingscijfers in ons land nemen weer toe, maar dankzij de vaccinaties stijgen de ziekenhuisopnames minder snel. Maar we zijn nog niet op het droge, zegt biostatisticus Geert Molenberghs. “Als we doen zoals de Britten dan gaan we weer richting 500 à 1.000 coronapatiënten op intensieve zorgen.”