Kust heeft eerste topweekend achter de rug

Oostende / Koksijde / De Haan / Blankenberge / De Panne / Middelkerke / Nieuwpoort / Knokke-Heist / Brugge - Het zonnige weekend werd er eentje met topcijfers aan de kust, en zonder incidenten. “Zondag was de drukste dag van de twee, met 140.000 dagjestoeristen”, zegt Mieke Dumont van Westtoer.

“Dat zijn er evenveel als in het weekend van 17 juli vorig jaar, een van de beste weekends aan de kust toen. De druktebarometer in Oostende en Blankenberge werd zondagmiddag rond drie vier uur even oranje.”

De Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) riep toen op het centrum van zijn kuststad te vermijden met de auto: alle parkings waren volzet, ook de plaatsen op straat.

Nog bijna allemaal gevuld: de bedden. “Op vrijdagavond hadden we een bezetting van 85 tot 90 procent voor de hotels en de vakantiewoningen, in de loop van zaterdag zijn daar nog lastminuteboekingen voor die avond en zondagavond bijgekomen. Daardoor zitten veel plekken nu op 95 en zelfs 100 procent bezetting, en dat tekent zich af voor de rest van de week.”

Of de watersnood in de Ardennen vertrekkers nu naar de kust duwt, is nog te vroeg om vast te stellen, klinkt het.