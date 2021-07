Journalisten wereldwijd doelwit van spionagesoftware

Zeker 180 journalisten zijn de afgelopen jaren potentieel doelwit geweest van hacks met geavanceerde spionagesoftware. De Israëlische NSO Group had de licentie voor de software gegeven aan overheden om terroristen en criminelen op te sporen. Maar die overheden, waaronder EU-lidstaat Hongarije - hadden heel andere intenties. Dat melden zestien mediaorganisaties, waaronder het Britse The Guardian, The Washington Post, Knack en Le Soir op basis van een gezamenlijk onderzoek, genaamd het Pegasus-project .

Met de zogeheten Pegasus-software van de NSO Group kunnen berichten, foto’s en e-mails van telefoons van derden uitgelezen worden. Er zouden ook gesprekken zijn opgenomen enmogelijk werden zelfs microfroons vanop afstand geactiveerd. Dubieuze regimes zouden met de software journalisten, maar ook advocaten en activisten hebben willen afluisteren. De onderzoeksgroep kreeg een lijst in handen met daarop zeker 50.000 telefoonnummers van mensen die sinds 2016 door cliënten van de NSO Group als ‘van belang’ werden gekenmerkt. Het is niet mogelijk om vast te stellen of al deze personen daadwerkelijk zijn gehackt of dat alleen is geprobeerd.

De organisaties lieten onderzoek uitvoeren naar een klein deel van de telefoons waarvan het nummer op de lijst voorkwam. Bij 37 smartphones bleken sporen van de Pegasus-software te bevatten. Het Pegasus-project zal de komende dagen naar eigen zeggen met meer onthullingen komen.