Drama’s door noodweer, maar zij zetten alles op alles om anderen te redden: de helden van de overstromingen

Op verschillende plaatsen in ons land heeft zich de afgelopen dagen een drama voorgedaan. Heel wat mensen zijn alles kwijt na de verwoestende overstromingen. Maar enkele opmerkelijke verhalen tonen dat we elkaar zelfs in de donkerste tijden niet in de steek laten.

Met een hamer

In het Luikse Verviers hebben donderdag enkele mannen een oudere vrouw gered die vastzat op de onderste verdieping van haar woning. Die was bijna helemaal ondergelopen. De mannen klommen via de regenpijp het huis binnen. Eenmaal binnen stond het water tot aan hun oksels, maar dat deerde de mannen niet. Zij sloegen met een hamer een gat in de muur om de vrouw te kunnen bevrijden.

De beelden gingen het land rond, maar ook zelfs in het buitenland werden de mannen geprezen. Op de beelden is ook te zien dat de vrouw wat later in een warm bed ligt. “Alles goed mevrouw? Is het al beter?”, vraagt een van de mannen haar. “Veel beter”, klinkt het met een glimlach.

Met touwen en karabijnhaken

Nog zo’n andere held is Ludovic. Donderdagochtend begon hij al vroeg aan zijn reddingsacties in Verviers. Hij hielp verschillende mensen hun ondergestroomde huis te verlaten. Maar het meest opmerkelijke verhaal is dat van de 71-jarige Antonina. Zij zat vast in haar huis. Ze lag in bed. Enkel haar hoofd kwam nog boven water. Ze was in paniek en kon niet bewegen.

Haar zoon Pierre probeerde het huis te bereiken, maar de stroom was te sterk. Ludovic kwam aanzetten met touwen en karabijnhaken. Met twee probeerden de mannen vooruit te geraken. Ze botsten op verschillende obstakels zoals opeengestapelde auto’s, maar raakten toch tot aan het huis. Ludovic hield de deur open, terwijl Pierre binnenging om zijn moeder te helpen. De vrouw kon in veiligheid gebracht worden en verblijft nu bij een neef.

Met een tractor

In Chaudfontaine was de held van de dag dan weer de 22-jarige Antoine. Hij nam de tractor van zijn vader en belde naar de politie en brandweer om te vragen waar hij kon helpen. Een brandweerman ging in de schepbak van de tractor zitten en daarmee reed Antoine naar de huizen waar mensen vastzaten. Antoine vertelt aan SudInfo dat de meeste mensen bang waren om vanop hun vensterbanken over te stappen in de schepbak. Behalve de kinderen, die waren enthousiast.

Op een bepaald moment kregen ze een telefoontje van een vrouw die negen maanden zwanger was en op het punt stond te bevallen van een tweeling in haar woning. Aangekomen bleek dat de vrouw al aan het bevallen was. De mannen ging snel te werk en de vrouw kon door de hulpdiensten verder geholpen worden.

Antoine ging nog verder tot 2.30 uur ’s nachts toen de tractor het begaf, maar kon in totaal wel een dertigtal mensen naar drogere plekken brengen.

Themabeeld Foto: BELGA

Met een surfplank

De RTBF-journaliste Anne-Catherine Croufer is zelf het onderwerp geworden van enkele nieuwsreportages. Ze was samen met haar cameraman een reportage aan het maken over de overstromingen toen ze enkele mensen tot aan hun schouders in het water zagen staan. Croufer twijfelde niet en sprong in het water. Ze vroeg aan de reddingsdiensten of er een boot of kano beschikbaar was, maar kreeg uiteindelijk een surfplank. Niet ideaal, maar dat hield haar niet tegen. “Bij de RTBF hadden we het geluk dat we reddingstraining kregen. Ik wist bijvoorbeeld dat ik niet moest lopen als er luchtbellen waren, het was riskant, je kon op een rioolpijp vallen”, zegt ze tegen SudInfo.

Croufer kon uiteindelijk verschillende mensen helpen en dat allemaal terwijl ze gefilmd werd. “Een professionele reflex”, noemt ze het. Maar een haar een held noemen, dat wil ze niet. “Er zijn genoeg mensen in heel België die in deze moeilijke tijden hebben gehandeld zoals ik. En zonder gefilmd te worden!” Ze vindt gewoon dat ze haar plicht heeft gedaan.

Met een opblaasbaar zwembad

Enkele inwoners van de Rue des Grands-Prés in Chênée hebben de touwtjes in eigen handen genomen en buurtbewoners in veiligheid gebracht. De straat was ondergelopen, maar achter de huizen was het water kalmer. En de buren hadden een opblaasbaar zwembad gevonden. Dat gebruikten de 23-jarige Vincent en zijn broer om hun buurtbewoners te evacueren. “Mijn broer wachtte op het tuinhuisje met twee buren. Om de beurt gingen we in het water om heen en weer te zwemmen”, zegt hij aan Sudinfo. Ze moesten 20 tot 25 meter door het water zwemmen omdat er geen houvast was. Vier uur lang bleven ze zo buurtbewoners evacueren. Eerst de kinderen, daarna de vrouwen en mannen. Ook konden ze twee honden redden.

Foto: SudInfo

Met kano’s

De 22-jarige Luca trok samen met vier vrienden en gewapend met zes kano’s en twee opblaasbootjes door de straten van Chênée. Ze konden niet zomaar toekijken. De brandweer kon niet iedereen hulp bieden en dus namen de mannen het hef in eigen handen. Donderdagochtend gingen ze ter plaatsen. Samen met zijn vrienden konden ze een vijftigtal mensen in veiligheid brengen.