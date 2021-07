Zonder hen zou de horeca aan de kust niet draaien: “Zeggen dat buitenlandse krachten onze jobs inpikken, is van de pot gerukt”

Nieuwpoort -

“Who is the coffee for?” De kans dat je dit te horen krijgt terwijl je op een terrasje aan zee zit te genieten van een pannenkoek is deze zomer heel groot. De horeca aan de kust kreunt onder een tekort aan personeel en steeds meer buitenlandse krachten vullen de vacatures op. “Zeggen dat ze onze jobs inpikken is ferm van de pot gerukt.”