Egypte laat zes activisten vrij na internationale kritiek

Egypte heeft zondag zes activisten op vrije voeten gesteld, onder wie journaliste en blogster Esraa Abdel-Fattah, een van de symbolen van de revolutie in 2011. De vrijlating volgt enkele dagen na kritiek van de Verenigde Staten op schendingen van de mensenrechten in Egypte.

Sinds president Abdel Fattah al-Sissi in 2014 aan de macht kwam, is er een meedogenloze repressie van elke vorm van oppositie, zowel vanuit islamistische als liberale hoek. Volgens analisten is de vrijlating van de zes een teken om de internationale gemeenschap gerust te stellen na de kritiek vanuit Washington. De Verenigde Staten waarschuwden deze week om mensenrechtenactivisten niet te viseren. De VS zou dat in rekening brengen bij de lopende onderhandelingen over de verkoop van wapens tussen beide landen.

Het Egyptische parket had zaterdagavond verrassend de vrijlating bevolen van de 43-jarige Esraa Abdel-Fattah. Zij zat bijna 22 maanden in voorhechtenis.