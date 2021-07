Amerikaanse regering geeft sociale media schuld voor coronadoden: “Zij vermoorden mensen”

De Amerikaanse regering beschuldigt socialemediabedrijven ervan verantwoordelijk te zijn voor de recente toename van overlijdens door Covid-19 in het land. Platformen zoals Facebook zouden onvoldoende optreden tegen misinformatie over de coronavaccins. “Ze zijn mensen aan het doden.”

Het aantal bevestigde coronabesmettingen in de Verenigde Staten is de afgelopen week met 70 procent gestegen in vergelijking met de week voordien, tot gemiddeld 30.000 gevallen per dag. Overlijdens zijn met 26 procent toegenomen tot gemiddeld 250 per dag. Van de mensen die nu met Covid-19 opgenomen worden in ziekenhuizen is 99,5 procent ongevaccineerd, volgens gezondheidsdienst CDC.

President Joe Biden had beloofd dat 70 procent van de volwassen Amerikanen tegen 4 juli een eerste prik gekregen zou hebben. Maar dat doel werd niet gehaald. En sinds die nationale feestdag groeien de besmettings- en sterftecijfers weer gestaag, terwijl de vaccinatiecampagne steeds meer slabakt. Op de piek in april werden ruim 4 miljoen spuitjes per dag gezet, nu zijn dat er nog amper 400.000. Nog steeds maar 68,2 procent van de volwassenen kreeg minstens één prik.

“Surgeon general” Vivek Murthy, hoofd van de Amerikaanse dienst voor volksgezondheid, wijst socialemediabedrijven met de vinger. Volgens Murthy voeden die valse verhalen over de veiligheid en effectiviteit van de coronavaccins. De “giftige misinformatie” verspreidt zich als een lopend vuurtje, met de hulp en aanmoediging van socialemediabedrijven, zei hij zondag op Fox News.

President Joe Biden had zaterdag ook al gezegd dat socialemediabedrijven zoals Facebook “mensen aan het doden zijn”. “Kijk, de enige pandemie die we hebben is onder de ongevaccineerden. En ze zijn mensen aan het vermoorden.”

“Zoeken zondebokken voor eigen falen”

Facebook had zich daarop verdedigd: het promoot naar eigen zeggen net informatie van betrouwbare bronnen, terwijl het agressief optreedt tegen misinformatie. “Het feit is dat meer dan 2 miljard mensen betrouwbare informatie over Covid-19 en vaccins gezien hebben op Facebook, meer dan elke andere plaats online. Meer dan 3,3 miljoen Amerikanen hebben ook onze tool om een vaccin te vinden gebruikt. De feiten tonen dat wij levens redden. Punt.” Volgens het bedrijf zoekt de regering-Biden zondebokken voor haar eigen falende vaccinatiecampagne.

Surgeon-general Murthy geeft toe dat de bedrijven wel inspanningen hebben gedaan, “maar het is niet genoeg, we zien nog steeds een grote verspreiding van verkeerde informatie online”. “En we weten dat misinformatie over gezondheid, de gezondheid van mensen schaadt. Het kost mensen hun leven.” Murthy vindt dat de platformen moeten “erkennen dat ze een grote rol hebben gespeeld in de groeiende schaal en snelheid waarmee misinformatie zich verspreidt”.

Volgens Democratisch senator Amy Klobuchar moeten er consequenties zijn voor Facebook. “Twee derde van de mensen die niet gevaccineerd zijn, zeggen dat dit is omdat ze iets op sociale media zagen.” Volgens een enquête die CBS News zondag publiceerde, neemt terughoudendheid tegenover de vaccins sterk toe.