In Afghanistan omgekomen Reuters-fotograaf begraven

Reuters-fotograaf Danish Siddiqui is zondag begraven in New Dehli, twee dagen nadat hij om het leven gekomen was in Afghanistan. Hij volgde voor het persbureau gevechten tussen de Afghaanse veiligheidstroepen en de taliban, nabij een grenspost aan de Afghaans-Pakistaanse grens.

De 38-jarige fotograaf volgde sinds het begin van vorige week Afghaanse elitesoldaten nabij Kandahar, een stad in het zuiden van Afghanistan en vroeger bolwerk van de taliban. Zijn lichaam was zondagavond aangekomen in New Dehli en nadien naar zijn woning gebracht. Zowat 500 mensen woonden een herdenking met gebeden bij aan de universiteit Jamia Millia Islamia, waar hij gestudeerd had. Nadien werd hij begraven op het kerkhof van de campus.

Danish Siddiqui won in 2018 de Pulitzer-prijs voor zijn foto’s over de crisis van de opvang van Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar.

Een van de beelden die Siddiqui afgelopen week maakte tijdens het conflict in Afghanistan. Foto: DANISH SIDDIQUI, REUTERS

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE