De ‘bad boy’ zonder kroon: hoe het meest omstreden lid van de Noorse koninklijke familie als mecanicien werkt met een ex-Playboy-model als lief

Hij was “een ongelukje”, het resultaat van een flirt met een veroordeelde drugsdealer. En toen trouwde zijn moeder Mette-Marit met de keurige kroonprins Haakon. Marius Borg Høiby (24) groeide daardoor op in de Noorse koninklijke familie. Hij kreeg de reputatie van ‘bad boy’ zonder kroontje: twaalf stielen, dertien ongelukken, één Marius. Ver weg van het koninklijk paleis in Oslo woont hij samen met een voormalig Playboy-model en werkt hij als mecanicien in een garage.