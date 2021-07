Koppel gegrepen door trein aan overweg in Hasselt: man komt om het leven, vrouw zwaargewond naar ziekenhuis

Hasselt - Aan een overweg in Hasselt heeft zondagavond een ongeval plaatsgevonden. Een koppel werd er aangereden door een trein. Een man kwam om het leven, een vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval vond zondagavond omstreeks 22.35 uur plaats in de Spalbeekstraat in Hasselt: een trein die onderweg was van Antwerpen naar Tongeren reed er een koppel aan dat de overweg te voet overstak. De man overleed ter plaatse, de vrouw werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Over de omstandigheden van het ongeval bestaat nog geen duidelijkheid.

Het treinverkeer kon omstreeks half drie zondagnacht weer hervat worden.