Agent redt leven van neergestoken man (29) met leeg zakje chips en plakband

Een New Yorkse agent heeft volgens ziekenhuisdokters het leven van een neergestoken man gered met een leeg zakje chips. Politieman Ronald Kennedy reageerde begin juli op een oproep over een steekpartij in de New Yorkse wijk Harlem en trof het slachtoffer zwaargewond aan. De 29-jarige man had een wonde in zijn long, maar Kennedy dekte de wonde af met het lege zakje en wat plakband tot een ambulance arriveerde. “Een voorbeeld van het heroïsche werk dat onze agenten dagelijks doen”, schrijft politiecommandant Rodney Harrison op Twitter.