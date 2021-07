Nederlander die door landgenoten in elkaar werd geslagen in Mallorca is overleden, acht verdachten zijn eiland ontvlucht

De Nederlander die door enkele landgenoten in elkaar werd geslagen op Mallorca, is aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie op Mallorca aan De Telegraaf.

De man werd woensdagochtend vroeg door een groep Nederlanders van 18 tot 20 jaar in elkaar geslagen. Uit camerabeelden bleek dat hij meermaals tegen zijn hoofd werd geschopt, terwijl hij op de grond lag. Na vijf dagen op de intensive care overleed de man, werd zondagavond door een woordvoerder van het ziekenhuis bevestigd aan de politie.

Dat betekent dat de mannen die worden verdacht van het geweld, nu verdacht kunnen worden van moord. De afdeling moordzaken van de politie heeft hen in het vizier. De mannen staan op camerabeeld en hun identiteit is bij de politie bekend. Vermoedelijk vielen zij zonder enige reden een groep van vijf landgenoten aan. Drie kregen vooral klappen, een raakte bewusteloos, het vijfde slachtoffer moest door ambulancepersoneel worden geïntubeerd en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Aanhouding

Eén verdachte is al opgepakt. Acht anderen die betrokken waren bij het geweld, zijn het eiland ontvlucht, nadat hen duidelijk werd dat de politie hen op het spoor was. Ze stapten vrijdagochtend op een vliegtuig naar Nederland, kort voordat de politie hen kon tegenhouden. Die zegt in Spaanse media dat het tuig alleen naar het eiland was gereisd “om mensen kwaad te doen”.

De Nederlandse politie kon zondag niet bevestigen dat een verzoek van de Spaanse politie is binnengekomen om hen te helpen met het opsporen en aanhouden van de verdachten. Het ministerie voor Buitenlandse Zaken laat weten dat het zaterdagavond nog niet op de hoogte was van de zaak. Dat kan gebeuren als er geen beroep wordt gedaan op de ambassade. Het ministerie kon zondagavond geen uitsluitsel geven over de zaak.