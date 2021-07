Brand in bouwbedrijf naast E17, zwarte rookpluim van ver zichtbaar

Zwijndrecht / Burcht - Bij een bouwbedrijf op de Antwerpsesteenweg langs de E17 in Zwijndrecht heeft maandagochtend brand gewoed. De zwarte rookpluim was rond 7 uur tot ver in de omgeving te zien.

De Antwerpse brandweer werd maandagochtend opgeroepen voor een brand in een loods aan de Antwerpsesteenweg in Zwijndrecht. Een loods in een bedrijventerrein vatte om nog onbekende reden vuur, maar de brand is inmiddels onder controle.

De brandweer kwam massaal ter plaatse om te blussen en het gebouw te verluchten. De oorzaak van de brand en de omvang van de schade zijn voorlopig nog onduidelijk.

Bij de brand is een grote zwarte rookpluim zichtbaar. “Die kan voor de omwonenden erger lijken dan het is, we hebben de situatie inmiddels onder controle”, zegt Marie De Clercq, woordvoerster van Brandweer Antwerpen. “We vragen omwonenden wel om ramen en deuren gesloten te houden, rook is nooit gezond.”

De brandweer bleef nog een tijdlang ter plaatse om de loods te ventileren. Voorlopig is er geen vermoeden van gewonden of slachtoffers.

Foto: bfs