Lamkel Zé amuseert zich weer op sociale media en flirt opnieuw met Anderlecht

De liefde tussen Didier Lamkel Zé en zijn club Antwerp is opnieuw over. De 24-jarige Kameroener mag vertrekken bij Antwerp en hij maakt er geen geheim van dat hij graag naar Anderlecht zou verhuizen. Op Instagram deelt de wispelturige Lamkel Zé de geruchten dat hij naar paars-wit zou trekken en privéberichten van Anderlechtsupporters.

De manier waarop Lamkel Zé een transfer wil versieren is haast ongezien in de voetbalwereld. Begin januari meldde de Kameroener zich bij Antwerp in een truitje van Anderlecht nadat hij eerder al op sociale media duidelijk maakte dat hij naar paars-wit wou vertrekken. Na een hoop fratsen kreeg Lamkel Zé een verbod op sociale media opgelegd van de club, maar enkele maanden later veegt hij daar opnieuw zijn voeten aan.

Op zijn Instagrampagina is te zien hoe Lamkel Zé op zijn profiel berichten deelt met de geruchten dat hij naar Anderlecht of Gent zou kunnen verhuizen. Daarnaast pronkt hij met berichten van Anderlechtsupporters die hem graag naar het Lotto Park zouden zien komen. Met enkele lachende emoji’s maakt Lamkel Zé duidelijk dat hij daar niet weigerachtig tegenover staat. Of het effectief tot een transfer komt, is heel twijfelachtig.