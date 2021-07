Nieuwe inschrijvingsregels voor scholen op komst

Het systeem van de dubbele contigentering verdwijnt bij de inschrijvingen in het basisonderwijs en het secundair onderwijs. In de plaats kan men voortaan op lokaal niveau beslissen om 20 procent van de plaatsen voor te behouden voor kinderen uit ondervertegenwoordigde groepen, zo heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) maandag meegedeeld.

Op dit moment verplicht Vlaanderen de scholen in het werkingsgebied van een lokaal overlegplatform om het systeem van dubbele contigentering toe te passen. Het systeem gaf voorrang aan kinderen uit een gezin dat een schooltoelage ontvangt of uit een gezin waar de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft.

Volgens Weyts zorgden de voorrangsregels vaak voor frustraties en voelde het systeem voor veel ouders als “oneerlijk” en “ontransparant” aan. Zo deed het soms inspanningen teniet van ouders die kampeerden voor een school. Het was ook een heel rigide systeem dat geen rekening hield met de lokale realiteit, aldus de minister.

Nieuwe regels

Weyts heeft nieuwe inschrijvingsregels klaar die het lokale niveau meer vrijheid geven. Daar kan men er dan zelf voor kiezen om tot maximaal 20% van de beschikbare plaatsen voor te behouden voor één of meerdere ondervertegenwoordigde groepen. Dat kan gaan over kinderen uit sociaal kwetsbare gezinnen, maar ook over meisjes in een school met vooral jongens of over kinderen uit de buurt in een school die leerlingen aantrekt uit de verre omtrek.

In Brussel blijven 65% van de beschikbare plaatsen voorbehouden voor leerlingen met minstens 1 ouder die Nederlands spreekt en 15% voor wie vanaf 3 jaar consequent koos voor het Nederlandstalig onderwijs.

Alleen scholen met een verwacht capaciteitstekort moeten werken met digitaal aanmelden. Deze scholen mogen zelf kiezen volgens welk systeem en criteria ze de aanmelding organiseren. “We willen meer vrijheid leggen bij de ouders en bij het lokale niveau”, zegt Weyts. “We gaan dus niet langer één verregaand voorrangssysteem opleggen aan alle gemeenten. Als er toch nog met voorrangsregels gewerkt wordt, dan zal dat beperkt zijn en op basis van de lokale situatie.”

De Vlaamse regering keurde de inschrijvingsregels vorige week een eerste keer goed. Ze zullen nog worden voorgelegd aan het Vlaams Parlement. De nieuwe regels moeten dan van kracht worden op 1 september 2022.