Dodental in Duits district Ahrweiler loopt op tot 117, al 165 doden in heel Duitsland

Het aantal dodelijke slachtoffers van de felle overstromingen in het district Ahrweiler, in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, is opgelopen tot 117. Dat heeft een politiewoordvoerder maandag meegedeeld in Koblenz.

Daarnaast raakten minstens 749 mensen gewond. Het is onduidelijk hoeveel mensen er nog vermist zijn. Zondag lag het dodental van de overstromingen in Rijnland-Palts nog op 110.

Het totale dodental van het noodweer in Duitsland stijgt daarmee naar 165. In Noord-Rijnland-Westfalen was zondag melding gemaakt van minstens 47 doden. In de deelstaat Beieren, in het zuiden van het land, hebben eveneens overstromingen plaatsgevonden, waarbij één persoon om het leven is gekomen.

Horst Seehofer, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, zal maandag een bezoek brengen aan een ziekenhuis in Ahrweiler.