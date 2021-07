VS en EU roepen taliban op om offensief in Afghanistan stop te zetten

De diplomatieke missies van onder meer de Verenigde Staten en de Europese Unie in Afghanistan hebben de taliban opgeroepen om dringend een einde te maken aan hun militair offensief. Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring die maandag gepubliceerd werd.

In de verklaring wordt erop gewezen dat het huidige offensief van de militant-islamistische taliban leidt tot burgerslachtoffers, de ontheemding van mensen en de vernietiging van de openbare infrastructuur in het hele land.

“Het offensief van de taliban is in directe tegenspraak met hun bewering dat ze voorstander zijn van een door onderhandelingen tot stand gekomen regeling van het conflict”, zo stellen de vertegenwoordigers van onder meer de VS, EU, NAVO, Japan, Zuid-Korea en enkele Europese landen.

Ook worden in de verklaring de “geloofwaardige berichten” veroordeeld over pogingen om de mensenrechten van vrouwen en meisjes te onderdrukken en om private en openbare mediaorganisaties te sluiten.

“Vooruitgang behouden”

“Afghanen hebben de afgelopen twintig jaar veel bereikt en ze willen blijven voortbouwen op hun verworvenheden op het vlak van ontwikkeling, mensenrechten en vrijheid van meningsuiting”, zo vermeldt de verklaring nog. “Wij willen onderstrepen dat de vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt, alleen kan worden behouden als alle partijen samenwerken.”

Vertegenwoordigers van de taliban en van de Afghaanse regering zaten afgelopen weekend nog samen in Qatar voor onderhandelingen. Talibanwoordvoerder Mohammad Naeem verklaarde achteraf dat beide partijen waren overeengekomen om in de toekomst vaker om de tafel te gaan zitten, om tot een politieke oplossing voor het conflict te komen.