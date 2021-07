Corruptieproces van Zuid-Afrikaanse ex-president Zuma hervat onder strikte veiligheidsmaatregelen

Het proces van de voormalige Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma in een corruptiezaak is maandag hervat. In en rond het gerechtsgebouw in Pietermaritzburg, zijn zware veiligheidsmaatregelen genomen, alhoewel Zuma de zitting via videoconferentie bijwoont.

De 79-jarige Zuma werd eind juni veroordeeld tot 15 maanden cel voor minachting van justitie. Dagenlang liet Zuma in het midden of hij zich tijdig bij de gevangenis zou aanmelden, en intussen bleef hij zijn aanhang ophitsen tegen zijn veroordeling. Uiteindelijk ging hij zich op 9 juli toch aanmelden bij de gevangenis, maar de dag erop braken rellen uit. Daarbij zijn volgens de politie op een week tijd meer dan 200 mensen omgekomen. Intussen lijkt de situatie onder controle te zijn.

Maandag zijn tientallen soldaten en agenten gemobiliseerd in het centrum van Pietermaritzburg, hoofdstad van de provincie Kwazulu-Natal. Zuma volgt de zitting vanuit de gevangenis van Estcourt, op een honderdtal kilometer van de rechtbank. De advocaten van Zuma lieten zondag aan de rechtbank weten te protesteren tegen de videoconferentie. Ze vinden dat zijn grondwettelijke rechten geschonden worden als hij niet persoonlijk aanwezig mag zijn en zullen daarom een uitstel vragen.

De voormalige Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma heeft onschuldig gepleit in een corruptiezaak die teruggaat tot eind jaren negentig. In het corruptieproces, dat reeds herhaaldelijk werd uitgesteld, staat Zuma terecht voor zestien aanklachten van fraude, corruptie en afpersing bij de aankoop van militair materieel bij Europese defensiebedrijven toen hij vicepresident was in 1999. Zo zou hij omgerekend naar de huidige koers 235.000 euro hebben opgestreken van de Franse groep Thales waarmee een contract van ongeveer 2,8 miljard euro was afgesloten. Zuma pleit onschuldig.

Zuma was president van Zuid-Afrika tussen 2009 en 2018, maar moest opstappen na een serie schandalen. Zijn opvolger Cyril Ramaphosa heeft beloofd de corruptie in het land uit te roeien.