Racing Genk kent met Shakhtar Donetsk lastige tegenstander in voorlaatste voorronde Champions League

Racing Genk neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen Shakhtar Donetsk. Als niet-reekshoofd krijgt Genk met de Oekraïense nummer twee van vorig seizoen een zware dobber om te verwerken. De heenwedstrijd gaat door op 3 of 4 augustus en de terugwedstrijd vindt plaats op 10 augustus. Als Genk wint, gaat het naar de laatste voorronde van de Champions League. Als Genk verliest, komt het terecht in de groepsfase van de Europa League. De Limburgers spelen thuis in de heenwedstrijd.

Shakhtar Donetsk moest vorig seizoen in de Oekraïense competitie enkel Dinamo Kiev laten voorgaan. Vorig seizoen werd Shakhtar pas in de 1/8ste finale van de Europa League uitgeschakeld door AS Roma. De Oekraïense club was in de Europa League beland nadat het derde was geworden in poule B van de Champions League. Real Madrid en Borussia Mönchengladbach stootten toen door. Inter eindigde laatste in die poule. Shakhtar maakte toen indruk en won twee keer van Real Madrid. Allesbehalve een makkelijke tegenstander voor Genk dus.