Straks loting voor Anderlecht, AA Gent speelt donderdag al: hoe zat het weer met die Conference League?

Wedstrijden in de namiddag, 101 voorrondes, een onnodig ingewikkeld format. Dat staat ons allemaal te wachten in de Conference League. Anderlecht en AA Gent zijn nog lang niet zeker van een plekje in de gloednieuwe competitie, maar dat zijn topteams als Tottenham en AS Roma ook nog niet. Hoe ziet die Conference League er weer uit en wat staat Anderlecht en Gent te wachten als ze een plaatsje kunnen veroveren in de groepsfase?