Het medeleven met de slachtoffers van de watersnood is enorm. Depots kunnen de toevloed aan spullen amper aan, vele helpende handen melden zich. "Ik moet vandaag niet werken, dus ben ik hier."

In Pepinster was de eerste golf er een van verwoestend water. De tweede werd er eentje van nationale solidariteit. Ze rolt zich als een warm deken over de zwaar getroffen gemeente uit.

"Het is hartverwarmend ...