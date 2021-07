Steeds meer mensen vragen gepersonaliseerde nummerplaat aan

Steeds meer mensen zijn bereid om 1.000 euro neer te tellen om een gepersonaliseerde nummerplaat aan hun auto te kunnen hangen. In 2020 werden er 7.069 dergelijke nummerplaten uitgereikt, ruim een vijfde meer dan in 2019. Drie kwart van de aanvragen komt uit Vlaanderen.

De gepersonaliseerde nummerplaten kenden een dieptepunt in de jaren 2016 en 2017, toen de regering de prijs ervan had opgetrokken van 1.000 naar 2.000 euro. Minder dan 2.000 mensen vroegen toen per jaar een gepersonaliseerde nummerplaat aan.

Nadat de prijs opnieuw gehalveerd was, ging ook het aantal aanvragen weer de hoogte in. In 2018 werden 5.661 gepersonaliseerde nummerplaten uitgereikt, in 2019 waren dat er 5.814 en in 2020 7.069. Ook de inkomsten gingen erop vooruit: van 5,33 miljoen euro in 2019 naar 6,74 miljoen euro in 2020.

Vooral de Vlamingen blijken tuk op een gepersonaliseerde nummerplaat. In 2022 werden er in Vlaanderen 5.222 uitgereikt, of nagenoeg drie kwart van het totaal voor België. Het waren er ook ruim 1.000 meer dan in 2019. De invloed van het vtm-programma “Vanity Plates”, over mensen met gepersonaliseerde nummerplaten, lijkt beperkt: ook de jaren voordien kwam meer dan 70 procent van de aanvragen uit Vlaanderen.