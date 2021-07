Stafchef leger over ontslag van topman inlichtingendienst: “Zaak-Jürgen Conings kon op geen slechter moment vallen”

Michel Hofman, de stafchef van het leger, heeft in een bericht aan de troepen tekst en uitleg gegeven bij het ontslag van generaal Philippe Boucké, de man die de militaire inlichtingendienst ADIV leidde. Die moest opstappen in nasleep van de affaire Jürgen Conings en dat leidde tot een pak verbijsterde en boze reacties van andere generaals.

“Hoe moeilijk ze ook was, ik heb ook deze beslissing aanvaard omdat het, na de vele gesprekken die ik heb gehad met zowel de generaal als met de minister, de enige resterende keuze was voor het welzijn van Generaal Boucké en voor het onontbeerlijke, serene klimaat ter ontwikkeling van ADIV”, schrijft Hofman. Hij deed dat in een Flash, een intern communicatiesysteem van het leger.

“Niet lichtzinnig”

Hofman wijst erop dat Boucké een uitzonderlijk officier is, maar dat “noch hij, noch ik de draagwijdte en de complexiteit juist hadden ingeschat” van zijn opdracht bij ADIV. Boucké was volop aan het sleutelen aan de werking van de inlichtingendienst toen de zaak Jürgen Conings losbarstte. Hij zat er toen pas enkele maanden. “Die zaak kon niet op een slechter moment vallen”, zegt Hofman. “Ze heeft uiteindelijk aanleiding gegeven tot de beslissing vorige vrijdag en die als oneerlijk wordt beschouwd, gezien de vele reacties. Maar die beslissing werd niet lichtzinnig genomen, helemaal niet.”

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) kreeg er stevig van langs van de oppositie en van binnen de eigen meerderheid. Daar had niemand om het ontslag van Boucké gevraagd. En ook binnen de generale staf zelf waren ze kwaad. Dat was alleen maar olie op het vuur. Hofman roept dan ook op tot kalmte. “Wat ook onze gevoelens en onze emoties zijn, we hebben een plicht van loyaliteit en respect tegenover de genomen beslissing. Elke andere houding is uit den boze.”

LEES OOK. Generaals woedend over het ontslag dat er geen was: “Wat een rotdag op kantoor”