Zowel Anderlecht als AA Gent loten haalbare kaarten in derde voorronde van de Conference League

Anderlecht neemt het in de derde voorronde van de Conference League op tegen Universitatae Craiova uit Roemenië of KFC Laçi uit Albanië. Als AA Gent het tweeluik tegen het Noorse Valerenga tot een goed einde brengt, komt het in de derde voorronde tegen het Letse RFS of het Hongaarse Puskas Akademia. Anderlecht en AA Gent waren reekshoofd bij de loting en lootten beiden haalbare tegenstanders. Enig minpuntje: ze hebben beiden wel een verre reis voor de boeg. De derde voorronde gaat door op 5 en 12 augustus.

Universitatae Craiova eindigde vorig seizoen derde in de Roemeense competitie. Het Albanese KFC Laçi werd vorig jaar vierde in de competitie en geraakte nog nooit tot in de groepsfase van een Europese competitie. Anderlecht heeft dus sowieso een verre reis voor de boeg begin augustus, maar lootte wel een haalbare kaart.

AA Gent moet eerst Valerenga nog opzij zetten, maar als dat lukt heeft ook Gent een haalbare tegenstander. Futbola klubs RFS is een Letse voetbalploeg uit de hoofdstad Riga. De Letse competitie is volop aan de gang en voorlopig staat RFS er derde. Het Hongaarse Puskas Akademija moest vorig seizoen in de competitie enkel Ferencvaros voor zich dulden. De ploeg haalde net als Futbola klubs RFS nog nooit de groepsfase van een Europese competitie.

Na de derde voorronde, volgt nog een laatste kwalificatieronde. Daarna volgt de poulefase van de Conference League.

