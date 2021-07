VS en EU beschuldigen China van cyberaanvallen via lek Microsoft Exchange Server

De Verenigde Staten en de Europese Unie beschuldigen Peking van cyberaanvallen en van het afpersen van bedrijven via ransomware. Dat blijkt uit een mededeling van de Europese Unie en wordt ook meegedeeld door een hooggeplaatste Amerikaanse ambtenaar.

In maart hadden hackers dankzij een gat in Microsofts e-mailplatform Exchange Server ongeveer 30.000 organisaties in de Verenigde Staten aangevallen. Wereldwijd ging het zelfs om honderdduizenden organisaties. Onder meer banken, telecomproviders, de politie, nutsbedrijven, ziekenhuizen en lokale overheden werden getroffen.

Onmiddellijk na de aanval werd al naar China gekeken. Nu zeggen de VS en de EU dat ze de aanval formeel kunnen toeschrijven aan daders die gelinkt zijn aan de Chinese regering.

“We hebben ook kwaadaardige cyberactiviteiten ontdekt met aanzienlijke gevolgen, die gericht waren tegen overheidsinstellingen en politieke organisaties in de EU en de EU-lidstaten, en tegen belangrijke Europese industrieën”, zegt Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger voor het Europees buitenlands beleid, maandag in een verklaring

Washington zal deze en een reeks andere “kwaadaardige” cyberactiviteiten van Peking veroordelen, zo zegt de Amerikaanse ambtenaar. Er zal bewijsmateriaal worden voorgesteld om aan te tonen dat het Chinese ministerie van Veiligheid hackers gebruikt om wereldwijd onbestrafte cyberoperaties uit te voeren. Daarbij zullen “vijftig van hun tactieken, technieken en procedures” in detail worden beschreven.

Naast de VS en de EU zullen ook het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en de NAVO overgaan tot een formele veroordeling, klinkt het nog.