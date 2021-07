Officiële dodentol op 31, nog 127 mensen potentieel vermist

Het noodweer van vorige week heeft officieel al aan 31 mensen in ons land het leven gekost. Dat heeft Bart Raeymaekers, de directeur-generaal van het Nationaal Crisiscentrum, maandag gezegd op een persconferentie.

Van de 31 doden zijn er intussen 19 geïdentificeerd. Er liggen ook nog eens 54 mensen in het ziekenhuis. In totaal zijn er meer dan 210 patiënten op de spoedafdelingen van de ziekenhuizen beland.

Volgens een aangeslagen Raeymaekers zal de dodentol de komende uren en dagen wellicht nog verder oplopen. Nog 127 mensen zijn vermoedelijk vermist of onbereikbaar, en hoewel dat kan liggen aan problemen met het telefonienetwerk of de elektriciteit, “moeten we er jammer genoeg van uitgaan dat onder deze mensen nog slachtoffers zijn die de ramp niet hebben overleefd”.

De politiediensten concentreren zich vanaf nu op de gestructureerde zoektocht naar slachtoffers in het puin, vertelde commissaris-generaal van de federale politie Marc De Mesmaeker. De zoektocht spitst zich op dit moment toe op de plaatsen waar tot nog toe de meeste slachtoffers zijn aangetroffen: in de vallei van de Vesder, vooral in Pepinster en op een camping in Esneux. Waar de komende dagen nog wordt gezocht, wordt later verder bepaald. “We doen het dag per dag”, aldus De Mesmaeker.

Volgens de commissaris-generaal gaat het om een moeilijke, atypische opdracht. Dat komt omdat de stroom lichamen kilometers ver kan meesleuren en het water zo krachtig was dat de kans groot is dat er ook delen van lichamen worden aangetroffen, zei hij. Bovendien gaat het om een gigantisch zoekterrein met weinig aanknopingspunten, is er een groot aantal potentiële slachtoffers en zijn de plaatsen waar gezocht moet worden mogelijk erg gevaarlijk voor de hulpverleners. De politie krijgt daarbij de assistentie van Disaster Victim Identification (DVI), in totaal 75 personeelsleden, 14 mensen van de Cel Vermiste Personen, vijf speurhonden van de federale politie en 4 speurhonden uit Nederland.

In totaal heeft de politie tussen 14 en 18 juli zowat 5.000 politieagenten ingezet, van wie 4.000 van van de lokale politiezones, soms ook van plaatsen ver buiten het rampgebied, en 1.000 federale agenten. Daarvoor zijn mensen spontaan teruggekeerd uit verlof, soms in het buitenland, zei De Mesmaeker. Anderen zijn zelf even uit pensioen teruggekeerd om te helpen.

De negen helikopters van politie en Defensie - waarvan twee uit Frankrijk en Italië - konden 21 mensen en een tiental huisdieren redden uit hun benarde situatie. Dat gebeurde ook al op donderdag, toen de meteorologische toestand het nog niet toeliet om boven grote delen van het rampgebied te vliegen, verduidelijkte De Mesmaeker. “Het weer liet nog net toe om van Melsbroek naar Namen te vliegen, de piloten zijn daar absoluut tot het uiterste gegaan”, zei hij. Vijf mensen konden toen worden gered. In totaal hebben de helikopters de afgelopen dagen 42 vlieguren op de teller gezet. “Dat lijkt misschien niet veel, maar dat is gigantisch op zo’n korte tijd”, aldus De Mesmaeker.