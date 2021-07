Huisartsen roepen Overlegcomité op: “Laat Pukkelpop en Francorchamps niet doorgaan”

Huisartsenkoepel Domus Medica vraagt om de aangekondigde versoepelingen van 13 augustus niet te laten doorgaan. De besmettingscijfers zijn te hoog en we moeten nu ingrijpen, klinkt het. “De politici moeten hun vergissing nu op tijd rechtzetten, anders moeten we straks alles terugdraaien.”

Met besmettingen die blijven stijgen is het niet de moment om verder te versoepelen. Dat zegt de huisartsenkoepel Domus Medica. “Het gaat niet de goede kant op met de cijfers. Eerst zagen we een stijging die mogelijk te wijten was aan meer testen. Maar dat kan je nu niet meer zeggen,” zegt woordvoerder Roel van Giel. “Wij hebben bij de huisartsen ook een rondvraag gedaan en zij zien meer besmettingen en ook meer zieken. Dat zie je trouwens ook aan de positiviteitsratio die blijft stijgen.”

Om te vermijden dat de situatie straks uit de hand loopt, vragen de huisartsen om de aangekondigde versoepelingen niet door te voeren. “Concreet bedoelen we de massaevenementen zoals Pukkelpop of Francorchamps. We vonden dat toen al geen goed idee en dat is nog steeds niet het geval. Met de stijgende cijfers kan je dat niet laten doorgaan. De mensen vragen daar trouwens ook niet om.”

Ook niet als de vaccinatiecampagne tegen dan weer een maand verder staat? “We weten dat de vaccinatie werkt, maar wel pas twee weken na de tweede prik. Daar zijn we nog niet. Je moet dus altijd naar de cijfers van twee weken gelden kijken”, zegt Van Giel. “Dan zitten we nog maar aan een derde van de bevolking. Over enkele weken weer nieuwe maatregelen invoeren en versoepelingen terugdraaien is veel moeilijker dan nu op de pauzeknop duwen. Mensen gaan nieuwe maatregelen ook niet pikken of gaan een mentale knak krijgen”

De huidige maatregelen moeten ook beter gehandhaafd worden, klinkt het. Ze wijzen daarmee naar horeca, waar er vaak losjes omgesprongen wordt met de afstandsregels. De huisartsen vrezen dat de ziekenhuisopnames opnieuw gaan stijgen als we nu niet ingrijpen. “Het virus maakt nog te veel bokkensprongen, een groot deel is nog niet gevaccineerd. We kunnen ons nu geen fouten permitteren.”