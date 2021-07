Eindelijk officieel: transfer Albert Sambi Lokonga naar Arsenal afgerond, kassa Anderlecht rinkelt

Het heeft even geduurd, maar nu is het zover: Albert Sambi Lokonga werd maandagnamiddag officieel aangekondigd als nieuwe speler van Arsenal. De middenvelder verlaat Anderlecht, dat zo’n 17,5 miljoen euro vangt voor zijn aanvoerder, en zette zijn krabbel onder een contract tot 2026.

Sambi Lokonga heeft zijn verplichte quarantaine achter de rug en kan nu dus eindelijk aansluiten bij Arsenal. Deze week trekken The Gunners op stage naar de Verenigde Staten, op 26 juli oefenen ze tegen het Inter van Romelu Lukaku op de Florida Cup. In die oefenwedstrijd zou Sambi Lokonga in principe al zijn debuut kunnen maken. Later oefent Arsenal ook nog tegen stadsgenoten Chelsea en Tottenham.

Bij de Gunners zal Lokonga met het nummer 23 aantreden. In het Lotto Park was de broer van Paul-José Mpoku goed voor 78 duels, waarin hij drie goals en zeven assists liet optekenen.

Anderlecht verkocht al jeugd voor 136 miljoen euro

1. Jérémy Doku - Stade Rennes - 2020 - 27 miljoen

2. Youri Tielemans - Monaco - 2017 - 25 miljoen

3. Albert Sambi Lokonga - Arsenal - 2021 - 17,5 miljoen

4. Romelu Lukaku - Chelsea - 2011 - 15 miljoen

5. Leander Dendoncker - Wolverhampton - 2018 - 13,8 miljoen

6. Dennis Praet - Sampdoria - 2016 - 8 miljoen

7. Alexis Saelemaekers - AC Milan - 2020 - 7 miljoen

8. Sebastiaan Bornauw - FC Köln - 2019 - 6 miljoen

9. Massimo Bruno - RB Leipzig - 2014 - 5 miljoen

10. Jonathan Legear - Terek Grozny - 2011 - 4,5 miljoen

11. Dodi Lukebakio - Watford - 2018 - 2,5 miljoen

12. Mile Svilar - Benfica - 2017 - 2 miljoen

13. Samuel Bastien - Chievo - 2016 - 1,3 miljoen

14. Aaron Leya Iseka - Toulouse - 2018 - 1,25 miljoen

15. Jordan Lukaku - KV Oostende - 2013 - 0,4 miljoen