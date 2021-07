Sammy Bossut is niet van plan om weer een heel seizoen op de bank te zitten: “Daar heb ik niet voor bijgetekend”

De voorbereiding zit erop en ook voor Zulte Waregem is de laatste lijn richting de openingsspeeldag ingezet. Zaterdag trekt Essevee naar OH Leuven. Tegen dan moet trainer Francky Dury wel nog een belangrijke knoop doorhakken: wie wordt eerste doelman? Louis Bostyn deed het vorig seizoen goed na de zware hoofdblessure van Sammy Bossut, maar die laatste is niet van plan om ook dit seizoen vanop de bank toe te kijken: “Ik wil mijn carrière op een mooie manier beëindigen, als titularis.”