Arthur Theate rond met Bologna (dat nog finaal akkoord moet vinden met KV Oostende)

Oostende - Arthur Theate (21) is persoonlijk rond met het Italiaanse Bologna. De verdediger trekt waarschijnlijk naar de club uit de Serie A, dat wel nog een vergelijk moet vinden met KV Oostende. De Kustboys vragen namelijk 8 miljoen euro voor de verdediger.

Verwacht wordt dat beide ploegen elkaar wel tegemoet zullen komen in de vraagprijs. Vorige winter dacht KV Oostende nog aan een vraagprijs van om en bij de 10 miljoen euro, deze zomer zakte de prijs naar 8 miljoen euro. Rond de speler valt te horen dat de transfer zo goed als rond is, maar dat beide clubs nog een vergelijk moeten vinden. Lees: een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. Persoonlijk is Theate al rond met de Italianen, die de belofteninternational hoog op hun verlanglijstje hadden geplaatst.

Van beloften Standard naar belofteninternational

Theate zet zijn blitzcarrière dus verder in Italië. De verdediger werd vorige zomer door KVO weggeplukt bij de beloften van Standard, waar hij geen kansen kreeg. Aan zee groeide Theate uit tot een echte sterkhouder én international bij de Belgische U21. Tijdens zijn eerste profseizoen speelde hij meteen 37 wedstrijden, waarin hij ook vijf keer scoorde. Mooie cijfers die dus niet onopgemerkt bleven in het buitenland. “Het kan zijn dat ik vertrek: daar moet de komende dagen duidelijkheid over komen”, liet Theate nog optekenen na de oefenwedstrijd tegen Moeskroen van zaterdag. Maar de kans dat hij er zaterdag nog bijloopt tijdens de competitiematch tegen Charleroi, is klein.