Verdachten moord Peter R. de Vries blijven vastzitten

De twee mannen die worden verdacht van de moord op de Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries, blijven de komende negentig dagen in de cel zitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Amsterdam maandag bepaald. De rechter vond de verdenking tegen de twee zwaar genoeg om de hechtenis te verlengen.

Misdaadverslaggever De Vries werd op 6 juli in het centrum van Amsterdam neergeschoten, na zijn optreden in het programma RTL-Boulevard. Hij was op weg naar de parkeergarage om zijn auto te halen.

De verdachten zijn een 35-jarige Pool uit Maurik (Gelderland) en een 21-jarige man uit Rotterdam. De Rotterdammer is de vermoedelijke schutter. De Pool zou de vluchtauto hebben bestuurd. Het tweetal kon vrij snel na de aanslag op de A4, ter hoogte van de afrit Leidschendam, worden klemgereden en aangehouden.

Na de negentig dagen voorarrest, volgt een eerste zogeheten pro-formazitting, waarin eveneens de voortduring van het voorarrest wordt bekeken. Doorgaans geeft het openbaar ministerie op zo’n zitting een toelichting op de vorderingen in het strafrechtelijk onderzoek. Een pro-formazitting is openbaar, de zitting van de raadkamer niet.