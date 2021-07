Burgemeester van zwaar getroffen dorpje haalt uit: “Ze kijken neer op ons boertjes”

Cédric Halin, de CDH-burgemeester van het Luikse plaatsje Olne, haalt zwaar uit naar de hogere overheden. Die hebben de getroffen gemeenten volgens hem in de steek gelaten. “Ze beschouwen ons gewoon als boertjes”, zegt hij.

Het is nog niet het moment voor grote analyses over wat er is gebeurd en vooral over wat er anders en beter kon. Daarvoor is de ramp nog te vers, aldus Halin. Eerst moet er puin worden geruimd en moeten de nog vermiste slachtoffers worden gevonden. Maar toch kan de burgemeester van Olne niet wachten om een fikse sneer uit de delen naar de hogere overheden. Want het zit hem duidelijk zeer hoog.

“Ze beschouwen ons, de lokale besturen, als boertjes. Alsof we niet in staat zijn om aan crisisbeheer te doen. We kennen de buurt en de bevolking. En we kennen beter dan wie ook de noden die er nu zijn. Daar hebben we geen schema’s of draaiboeken die zij van in hun ivoren toren maken voor nodig”, klinkt het.

“Wij zijn in de steek gelaten. Vanaf het begin. Ik zeg niet dat de ramp te vermijden was. Maar veel had anders en beter gekund. Er was in het begin nauwelijks sprake van enige coördinatie. Toch moeten we ons al eens vragen stellen bij het functioneren van bepaalde federale, regionale en provinciale diensten. Als we een vraag stelden, werden we letterlijk afgesnauwd. Zij, de ‘koningen van het crisisbeheer’, keken op de kleine burgemeesters neer”, zegt Halin.

“Heel vriendelijk om ons op zaterdagavond of zondag tientallen brandweerwagens en voertuigen van de Civiele Bescherming te sturen… alleen, het was dan al veel te laat. Ze moesten hier veel eerder geweest zijn.”

Ook andere burgemeesters zeggen dat ze ‘ten gepaste tijden’ zullen reageren. Maar eerst gaat alle aandacht uit naar de bevolking. “Zij hebben geen baat bij analyses of scheldtirades nu, zij moeten geholpen worden. Velen hebben geen woonst meer”, klinkt het.