Laatste getuige van oorlogsgruwel in Fort van Breendonk op 98-jarige leeftijd overleden

/ Laakdal / Tessenderlo - Louis Boeckmans is overleden. Boeckmans was de laatste getuige van de gruwel in het Fort van Breendonk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij overleefde drie concentratiekampen.

Als 19-jarige sloot Louis Boeckmans uit Tessenderlo zich aan bij het verzet. Nadat hij werd verklikt, werd hij zwaar mishandeld in het SS-kamp van Breendonk, langs de A12 Brussel-Antwerpen. Dat bleek slechts de prelude van de onmenselijke omstandigheden die hij moest doormaken in de concentratiekampen van Buchenwald en Dora en tijdens de dodenmarsen. Desondanks de ontberingen overleefde hij de oorlogsgruwel.

Van de duizenden mannen en vrouwen die via Breendonk in een concentratiekamp werden gedeporteerd, was hij de enige die nog over zijn ervaringen kon getuigen. Hij deed dat tijens ontelbare lezingen in scholen en voor verenigingen, waar hij zijn boodschap van vrede en verdraagzaamheid bracht als remedie tegen oorlog en haat.

‘Ik wil dat iedereen weet wat vrijheid echt betekent”, benadrukte hij.

Zelfs tijdens de laatste dagen van zijn leven bleef hij vertellen over de verschrikkingen die hij had meegemaakt. Voor zijn verdienste voor het vaderland werd Louis Boeckmans in 2019 gehuldigd als ereburger van Laakdal.

