Wie is Antwerp-aanwinst Alhassan Yusuf? De nieuwe Kanté (die nog naar Beerschot kon)

Gisteren vierde hij zijn 21ste verjaardag, vandaag wordt hij gekeurd en tekent hij voor vier jaar bij Antwerp. Alhassan Yusuf is klaar om de Great Old, als vervanger van Hongla op het middenveld, te komen helpen. Wat extra info over de Nigeriaan is wel nog nodig. Hier zijn vijf zaken die je over hem moet weten.